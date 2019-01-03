Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Севилья» заинтересована в приобретении Мораты и Йоветича

«Севилья» заинтересована в приобретении Мораты и Йоветича
Футбол / Испания

«Севилья» рассматривает нападающего «Челси» Альваро Морату и форварда «Монако» Стевана Йоветча в качестве возможных приобретений в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации издания, испанский и черногорский футболисты недовольны положением в своих нынешних командах, однако «Севилье» всё равно будет непросто осуществить переход одного из них в свой стан.

Ранее стало известно, что нападающий «Севильи» Луис Мурьель проведёт остаток этого сезона в «Фиорентине». Стороны договорились об аренде 27-летнего футболиста на полгода с последующим правом выкупа.

В этом сезоне чемпионата Англии Мората забил пять голов в 16 матчах (11 — в основном составе) за «Челси», а Йоветич забил один мяч в четырёх встречах (три — в основе) за «Монако» в чемпионате Франции.

«Фиорентина» арендовала у «Севильи» Мурьеля с правом выкупа
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент