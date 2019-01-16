«Атлетико» и «Ювентус» поборются за защитника «Челси» Эмерсона

Защитник «Челси» Эмерсон может покинуть лондонскую команду, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляют туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурицио не намерен расставаться с Эмерсоном зимой, поэтому переход, скорее всего, состоится в летнее трансферное окно.



Эмерсон перешёл в «Челси» из «Ромы» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах в составе лондонцев в английской Премьер-лиге, однако не сумел отметиться результативными действиями. Вместе с «Челси» Эмерсон стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2017/18. Также защитник выступает в составе национальной команды Италии с 2018 года.

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