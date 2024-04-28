Кавазашвили: Юран — высококлассный специалист. Сожалею, что в «Пари НН» складывается так

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили после поражения «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ от «Ахмата» со счётом 1:5 прокомментировал результаты нижегородской команды в весенней части РПЛ.

«Мы не можем точно говорить, в чём причина провала Юрана в «Пари НН» в последних матчах. Мы можем только предполагать, а предполагать я не хочу. Надо звонить в клуб и спрашивать, что произошло с командой при высококлассном специалисте. Я считаю Сергея Юрана таковым. Но точных причин мы не знаем. Сожалею, что у Юрана всё складывается так», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отправлен в отставку после разгромного поражения от «Ахмата».

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.