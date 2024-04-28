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Кавазашвили: Юран — высококлассный специалист. Сожалею, что в «Пари НН» складывается так

Кавазашвили: Юран — высококлассный специалист. Сожалею, что в «Пари НН» складывается так
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили после поражения «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ от «Ахмата» со счётом 1:5 прокомментировал результаты нижегородской команды в весенней части РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

«Мы не можем точно говорить, в чём причина провала Юрана в «Пари НН» в последних матчах. Мы можем только предполагать, а предполагать я не хочу. Надо звонить в клуб и спрашивать, что произошло с командой при высококлассном специалисте. Я считаю Сергея Юрана таковым. Но точных причин мы не знаем. Сожалею, что у Юрана всё складывается так», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отправлен в отставку после разгромного поражения от «Ахмата».

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

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