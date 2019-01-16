Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Ювентус» — «Милан»

Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоится матч за Суперкубок Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча начнётся в 20:30 мск.



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В прошлом сезоне «Ювентус» в седьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии и в 34-й в сумме. «Милан» в свою очередь тогда добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».



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