«Аталанта» — «Рома»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 27 января, на стадионе «Атлети Адзурри» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистентами главного судьи выступят Маттео Пассери и Лоренцо Манганелли. Резервным рефери на матч назначен Антонио Джуа.



В двадцати турах «Рома» набрала 33 очка и занимает 5-е место в утрнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» (31) — на 8-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 56 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Аталанта» — «Рома» на «Чемпионате»