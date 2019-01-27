Жардим отказался возглавить клуб из Англии ради возвращения в «Монако»

Португальский специалист Леонарду Жардим отказался от ряда предложений перед тем, как вернуться в «Монако», сообщает TF1.

По информации издания, Жардим не согласился возглавить китайский «Далянь Ифан», несмотря на зарплату € 17 млн в год. Кроме того, 44-летний специалист отказался от выгодного контракта в Саудовской Аравии.

Последнее предложение о сотрудничестве поступило Леонарду на этой неделе. Речь идёт об английском клубе, однако это не «Лестер Сити», который тоже интересовался португальцем.

Напомним, Жардим вернулся в «Монако» спустя три месяца после увольнения, сменив на должности главного тренера Тьерри Анри.

Монегаски, набрав 15 очков, занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.