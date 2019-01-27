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«Торино» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

«Торино» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Италия

Сегодня, 27 января, на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистентами главного судьи выступят Филиппо Валерьяни и Джорджо Скеноне. Резервным рефери на матч назначен Марко Пиччинини.

В двадцати турах миланский «Интер» набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (27) располагается на 12-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования является туринский «Ювентус», набравший 56 очков.

Прямая видеотрансляция матча «Торино» — «Интер» на «Чемпионате»

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