Гол прямым ударом с углового — в обзоре матча «Херенвен» — «АЗ Алкмар»

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» обыграл «Херенвен» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра». Обслуживал матч арбитр Симен Мюлдер.

Счёт был открыт на 64-й минуте, Шерел Флоранус поразил собственные ворота. Второй гол оказался тоже довольно курьёзным. Уссама Идрисси отправил мяч в ворота прямым ударом с углового. Игроки и вратарь «Херенвена» в этом эпизоде почему-то оказались не готовы к такой ситуации.

Благодаря победе «АЗ Алкмар», набрав 31 очко, вышел на четвёртое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Херенвен» (21) по-прежнему занимает 11-е место.

В следующем туре «АЗ Алкмар» дома сыграет с «Эмменом», «Херенвену» предстоит гостевая игра с «Витессом». Оба матча состоятся 2 февраля.