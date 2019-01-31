«Нант» — «Сент-Этьен»: матч прерывался на минуту из-за акции, посвящённой Сале

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Нант» принимает «Сент-Этьен». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено».

На 9-й минуте встреча была приостановлена из-за акции, посвящённой бывшему нападающему команды Эмилиано Сале, который был на борту пропавшего с радаров самолёта 21 января. Футболисты, персонал и болельщики обеих команд аплодировали стоя в течение минуты, после чего матч продолжился. Напомним, что Сала выступал за «Нант» под 9-м номером.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в нынешнее зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Полиция острова Гернси начала поиски самолёта, но успехом они не увенчались. Позже было объявлено, что активные поиски были прекращены. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. После этого стало известно, что семья Салы собрала € 300 тыс. для продолжения поисков самолёта.

После первого тайма счёт в матче «Нант» — «Сент-Этьен» открыт не был — 0:0.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нанта».