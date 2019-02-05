«Арсенал» сможет выделить на летние трансферы не более € 51 млн

Лондонский «Арсенал» не будет проводить масштабную трансферную кампанию следующим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство английского клуба выделит на трансферы главному тренеру команды Унаи Эмери не более € 51 млн.

Дело в том, что за последние пять лет клуб обновлял личный трансферный рекорд, приобретя Месута Озила (€ 47 млн), Александра Ляказетта (€ 53 млн) и Пьера-Эмерика Обамеянга (€ 63,75 млн).

При этом «Арсенал» тратит очень большую сумму на зарплаты игроков. Зарплатная ведомость клуба в данный момент составляет € 238 млн, а самыми высокооплачиваемыми игроками «канониров» являются Озил (€ 20,6 млн в год), Обамеянг (€ 11,8), Генрих Мхитарян (€ 9,4) и Ляказетт (€ 8,2).

После 25 туров «Арсенал», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.