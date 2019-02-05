«Арсенал» и «Челси» следят за 19-летним защитником «РБ Лейпциг»

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате своей игрой привлёк внимание клубов английской Премьер-лиги.



Как сообщает ESPN со ссылкой на Bild, за прогрессом 19-летнего футболиста уже долгое время наблюдает лондонский «Арсенал». Однако «канонирам» предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов из столицы Англии – «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед».



Конате продлил контракт с «РБ Лейпциг» в середине января. Новое соглашение французского игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.



Конате перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из «Сошо». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги (в 15 из которых выходил в основе), в которых забил 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.

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