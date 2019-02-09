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Невероятные сейвы Лафона — в видеообзоре матча «Фиорентина» — «Наполи»

Невероятные сейвы Лафона — в видеообзоре матча «Фиорентина» — «Наполи»
Футбол / Италия

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Наполи». Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

Главным героем игры стал вратарь «Фиорентины» Альбан Лафон, совершивший большое количество невероятных сейвов.

Видеообзор матча «Фиорентина» — «Наполи» доступен на «Чемпионате».

Клуб из «Неаполя», набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Если «Ювентус» завтра, 10 февраля, на выезде обыграет «Сассуоло», отставание команды Карло Анчелотти от действующих чемпионов Италии достигнет 11 очков.

В 24-м туре итальянского первенства «Наполи» встретится с «Торино». Матч состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 17 февраля и начнётся в 22:30 мск.

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