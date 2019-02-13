Консульство РФ в Стамбуле: на автобус с болельщиками «Зенита» нападения не было

Генконсультство России в Стамбуле (Турция) опровергло информацию о нападении на автобус с болельщиками «Зенита», которое якобы произошло в день матча плей-офф Лиги Европы с «Фенербахче».

«В связи с появлением в СМИ со ссылкой на соцсети информации о «совершённом нападении» на автобус с болельщиками ФК «Зенит» в день проведения матча с ФК «Фенербахче» 12 февраля, Генконсульство провело необходимую проверку. Согласно полученным сведениям, данная информация не подтвердилась», — говорится на странице Генконсульства в «Фейсбуке».

Ранее утверждалось, что турецкие фанаты с ножами и арматурой остановили автобус с болельщиками «Зенита» и пытались забраться внутрь. Российские фанаты сумели заблокировать двери автобуса, после чего злоумышленники покинули место происшествия. В результате нападения были разбиты окна автобуса, а некоторые болельщики «Зенита» получили порезы.