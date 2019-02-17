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«Аталанта» — «Милан». 16 февраля. Смотреть онлайн
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Дубль Пёнтека помог «Милану» обыграть «Аталанту»

Дубль Пёнтека помог «Милану» обыграть «Аталанту»
Футбол / Италия

«Милан» в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» одержал волевую победу. Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Аталанта» открыла счёт на 33-й минуте, отличился Ремо Фройлер. Ещё до перерыва гости сумели отыграться, Кшиштоф Пёнтек забил в компенсированное время. Миланцев на 55-й минуте вперёд вывел Хакан Чалханоглу. А ещё через шесть минут Пёнтек оформил дубль. После перехода в «Милан» Пёнтек в пяти матчах чемпионата Италии забил уже четыре мяча.

«Милан» после этой победы продлил серию без поражений в Серии А до шести матчей. Миланцы набрали 42 очка и упрочили позиции на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 38 очками осталась на пятой строчке.

Италия - Серия А. 24-й тур
16 февраля 2019, суббота. 22:30 МСК
Аталанта
Бергамо
1 : 3
Милан
Милан
1:0 – Фройлер – 33, 1:1 – Пёнтек – 45+1, 1:2 – Чалханоглу – 55, 1:3 – Пёнтек – 61
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