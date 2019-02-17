«Реал» — «Жирона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В качестве ассистентов главного судьи выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Икер Де Франсиско Грихадьба. Резервный рефери — Себастьян Риполь Солано.



«Реал» набрал 45 очков в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона» (24) — на 17-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является каталонская «Барселона», набравшая 54 очка в 24 матчах.

Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Жирона» на «Чемпионате».