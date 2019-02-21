Бушуев: «Байер» побаивается игры, в Германии мало команд играют, как «Краснодар»

Бывший тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Краснодар». Первая встреча команд завершилась со счётом 0:0.

«В первом матче с «Байером» игра «Краснодара» понравилась, хотя и было видно, что они только вышли из отпуска. Сыграли очень хорошо, да, подсели в концовке, но нужно помнить, что «Байер» сейчас на подъёме. Сегодня нужно забыть ту игру и постараться забить в гостях. У «Краснодара» хорошие шансы на проход. Для «Байера» это будет четвёртая или пятая игра за 12 дней, при таких скоростях не каждая команда выдержит большой темп, они не смогут сыграть так, как играют в Бундеслиге. «Краснодар» доказал, что он умеет играть в футбол, а в Бундеслиге очень мало команд, которые играют в такой футбол, как «Краснодар».

Для тренера «Байера» тяжело подобрать игру команды под «Краснодар», потому что они только вышли после паузы, им было бы легче, если бы у «Краснодара» не было паузы. Понятное дело, что в «Байере» побаиваются матча, потому что не знают, как может сыграть «Краснодар».

Активно прессинговать «Краснодару» в гостях будет очень тяжело, поэтому они будут играть в смешанный футбол. При этом они не отойдут от той игры, которую они показывали в первом круге, от своей философии. «Автобуса» у ворот «Краснодара» мы не увидим, думаю, все ребята там понимают, что можно не просто играть, а выигрывать. Этот матч у «Краснодара» получится качественнее, чем первая игра, думаю, матч закончится 2:2.

Что касается отсутствия Скопинцева в заявке на Лигу Европы, то в «Краснодаре» предполагали, что он там не сыграет, но у них и так хороший состав, проблемы в этом нет. Да, Скопинцев квалифицированный игрок, но там есть и молодые футболисты, которые сыграют не хуже. Что касается возможной конкуренции Скопинцева с Рамиресом на фланге, то вряд ли «Краснодар» брал бы игрока, который не нужен главному тренеру. Рамиреса я увидел в первый раз ещё в 2011 году, когда его приобрели в «Фортуну», тогда он показывал сумасшедшую игру. Но не стоит забывать про лимит, беря Скопинцева, в «Краснодаре» думали о нём. Рамирес и Скопинцев могут сыграть выше защиты, так что Скопинцев усилит команду, у него есть перспектива развития. Он универсален, со своей скоростью, дриблингом и ударом, «Краснодар» может видеть его ближе к атаке, возможно на правом фланге. Они могут играть вдвоём с Рамиресом», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Байер» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 23:00 мск.