Комиссия РФС 26 февраля примет решение о месте проведения матча «Арсенал» — ЦСКА

Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте выступил с заявлением в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«26 февраля готовность газона Центрального стадиона «Арсенал» к матчу с ЦСКА проверит расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей.



ПФК «Арсенал» находится в тесном контакте с руководством Российской Премьер-Лиги и ПФК ЦСКА. По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА», — говорится в заявлении «оружейников».



Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля. Сообщалось, что в связи с этим игра «Арсенал» — ЦСКА будет проведена на другой арене.

Премьер-Лига запретила «Арсеналу» провести матч с ЦСКА на домашнем стадионе