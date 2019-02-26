Махмудов: уровень чемпионата Азербайджана уступает России, но и не очень слабый

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи», сравнил уровень чемпионатов России и Азербайджана.



«Уровень чемпионата однозначно уступает и России, и Португалии, но и не очень слабый. Например, мы конкурируем с «Карабахом», который каждый год играет в группе Лиги Европы и попал в прошлом году в группу Лиги чемпионов. Не скучаю ли по России? Иногда скучаю, пока не приходит зима и холода, а также межсезонные сборы, длящиеся по несколько месяцев. В такие моменты я очень счастлив, что мне не надо выходить на поле при минусовых температурах.

Думаю, «Карабах» и «Нефтчи» были бы во второй восьмёрке в РПЛ. В одном матче мы можем выиграть у сильной команды Премьер-Лиги, но если брать в общем, то, конечно, российский футбол сильнее. Там больше денег, а значит, и легионеры более мастеровитые», — цитирует хавбека News.ru.