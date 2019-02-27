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Курс лечения хавбека «Спартака» Фернандо продлится 2-3 недели

Курс лечения хавбека «Спартака» Фернандо продлится 2-3 недели
Футбол / РПЛ

Врач отделения физиотерапии и спортивной реабилитации римской клиники «Вилла Стюарт» Джанфранко Лизитано рассказал о ходе восстановления полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо.

«На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.

По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трёх недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска», — приводит слова врача официальный сайт московской команды.

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