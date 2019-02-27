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Инфантино: надеюсь, «Нант» и «Кардифф» придут к соглашению по поводу Салы

Инфантино: надеюсь, «Нант» и «Кардифф» придут к соглашению по поводу Салы
Футбол / Англия

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу конфликта между «Нантом» и «Кардифф Сити» из-за оплаты трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы.

«Это была ужасная трагедия, я выражаю соболезнования семье Эмилиано. Что касается обращения „Нанта“, в ФИФА есть соответствующий орган, который примет необходимое решение по этому вопросу. Это правда, что „Нант“ обратился к нам, чтобы получить первый взнос за трансфер Салы, но я не занимаюсь этим вопросом напрямую и ничего не могу сказать. Только надеюсь, что клубы придут к соглашению», — приводит слова Инфантино сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала должен был перейти в «Кардифф» за € 19,5 млн. Футболист согласовал условия контракта с клубом АПЛ, вернулся в Нант, чтобы попрощаться с партнёрами по команде. После этого аргентинец вылетел на легкомоторном самолёте в Кардифф, но не долетел до места назначения. Самолёт потерпел крушение и затонул на глубине более 60 метров.

В ФИФА подтвердили получение жалобы «Нанта» по поводу трансфера Салы
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