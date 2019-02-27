В ФИФА подтвердили получение жалобы «Нанта» по поводу трансфера Салы

В Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердили получение жалобы французского клуба «Нант» в связи с трансфером форварда Эмилиано Салы в «Кардифф Сити». «Нант» пожаловался на отказ валлийского клуба оплатить трансфер футболиста, погибшего 21 января в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

В ФИФА сообщили, что данный вопрос пока изучается, поэтому организация отказывается давать какие-либо комментарии.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала должен был перейти в «Кардифф» за € 19,5 млн. Футболист согласовал условия контракта с клубом АПЛ, вернулся в Нант, чтобы попрощаться с партнёрами по команде. После этого аргентинец вылетел на легкомоторном самолёте в Кардифф, но не долетел до места назначения. Самолёт потерпел крушение и затонул на глубине более 60 метров.