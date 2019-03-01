Эмери: у «Арсенала» есть шанс финишировать выше «Тоттенхэма»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что его подопечные должны сыграть с позиции силы в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

«У нас есть шанс финишировать выше «Тоттенхэма». Каждый матч — возможность набрать 3 очка. Ещё две недели назад мы отставали от «Тоттенхэма» на 10 очков, сейчас — на четыре.

Для обеих команд матч очень важен, ведь разница между победой и поражением очень велика. Сейчас мы можем сыграть с позиции силы, с уверенностью в себе. «Тоттенхэм» потерпел два поражения подряд, хоть и проводит отличный сезон.

Нам нужно верить в себя. В то же время нельзя забывать о плане на матч», — приводит слова Эмери Sky Sports.

«Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 60 очков, лондонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. «Арсенал» (56) занимает четвёртое место.