Пьянич: хочу принести извинения за своё удаление

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич в социальной сети принёс извинения за полученную красную карточку в матче против «Наполи». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой туринской команды со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки.



«Сначала была эйфория от забитого гола, но потом была моя вина за то, что оставил вдесятером на поле своих товарищей по команде. Я хочу принести свои извинения. Решения судьи необходимо уважать, как и любой другой вердикт, вынесенный на поле», — написал Пьянич в «Инстаграме».

После матча «Ювентус», набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (56) занимает второе место в таблице.