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Следствие требует ареста подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд рублей

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Следствие требует ареста подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд рублей
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Сергей Уласевич, подмосковный бизнесмен и генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», участвовавшей в строительстве стадиона «Самара Арена», был задержан и может оказаться под стражей.

Как сообщает «Р-Спорт», Следственный комитет Российской федерации требует арестовать Уласевича, который ранее был обвинён в махинациях с деньгами. Обвинения в его адрес последовали от основной субподрядчика, компании «Татдорстрой», почти полтора года назад. Тогда в полицию поступило обращение с требованием возбудить в отношении бизнесмена уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей.

Тогда же сообщалось, что компания Уласевича специально инициировала своё банкротство, чтобы избежать ответственности за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе и выплаты долгов подрядчикам, поставщикам и собственным сотрудникам. «Татдорстрой», выплативший «Стальмонтаж-Электросталь» более 2,6 млрд рублей, получил отчёт о выполнении работ лишь на 87,8 млн рублей.

«В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора «Стальмонтаж-Электросталь» Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено во вторник, заседание назначено на 15:00», — сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

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