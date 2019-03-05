Следствие требует ареста подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд рублей

Сергей Уласевич, подмосковный бизнесмен и генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», участвовавшей в строительстве стадиона «Самара Арена», был задержан и может оказаться под стражей.



Как сообщает «Р-Спорт», Следственный комитет Российской федерации требует арестовать Уласевича, который ранее был обвинён в махинациях с деньгами. Обвинения в его адрес последовали от основной субподрядчика, компании «Татдорстрой», почти полтора года назад. Тогда в полицию поступило обращение с требованием возбудить в отношении бизнесмена уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей.



Тогда же сообщалось, что компания Уласевича специально инициировала своё банкротство, чтобы избежать ответственности за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе и выплаты долгов подрядчикам, поставщикам и собственным сотрудникам. «Татдорстрой», выплативший «Стальмонтаж-Электросталь» более 2,6 млрд рублей, получил отчёт о выполнении работ лишь на 87,8 млн рублей.



«В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора «Стальмонтаж-Электросталь» Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено во вторник, заседание назначено на 15:00», — сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

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