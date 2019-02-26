4 российских стадиона — в финале конкурса на звание лучшей новой арены 2018 года

Стали известны 10 участников решающего голосования за звание лучшего нового стадиона в 2018 году, которое традиционно проводит StadiumDB.



В финал пробились сразу четыре российских арены, что является рекордным показателем для одной страны за всю историю премии. На награду номинированы «Мордовия Арена» (Саранск), «Ростов Арена», «Самара Арена», «Волгоград Арена». Победитель станет известен 7 марта.



Напомним, в расширенном списке претендентов на награду были ещё три российских стадиона, принимавших матчи чемпионата мира, – «Калининград», «Нижний Новгород» и «Екатеринбург Арена». Также там числились представители Турции, США, Китая, Венгрии, Австралии, Австрии, Беларуси, Ирана и Ирака.



Чемпионат мира – 2018 прошёл прошлым летом на 12 стадионах в 11 городах России. Триумфатором турнира стала сборная Франции.

Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены в 2018 году