Президент «Зенита» прокомментировал интерес клуба к Мхитаряну

Президент «Зенита» Александр Медведев отметил, что полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян может заинтересовать петербургский клуб. Ранее Медведев на заседании Лазаревского клуба сообщил, что «Зенит» заинтересован в приглашении 30-летнего армянского полузащитника.



«Это была российско-армянская встреча, поэтому там была упомянута фамилия Мхитаряна как футболиста, который потенциально может нас заинтересовать. Но у него действующий контракт с „Арсеналом“, это нужно учитывать. Это не вопрос ближайшего времени или следующего трансферного окна», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».



В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 18 матчах за «Арсенал» в чемпионате Англии и забил 6 голов.

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