Димитров: у «Спартака» поменялся игровой стиль, «Урал» ждёт тяжёлая встреча

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями в преддверии ответного четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». Игра состоится завтра, 7 марта, на «Екатеринбург Арене».

«Нельзя проводить параллели с декабрьским матчем против «Спартака». Смотрел их игру с «Краснодаром» — видно, что красно-белые выглядят на поле совсем по-другому. У них поменялся игровой стиль. Нас ждёт тяжёлая встреча, но мы хотим попасть в полуфинал Кубка и сделаем для этого всё», — цитируют Димитрова «Известия».

В первой встрече между «Спартаком» и «Уралом», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1. Календарь Кубка России сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».