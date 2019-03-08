Агуэро: «МС» нужно быть осторожным, все видели, как «ПСЖ» проиграл «МЮ»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что его команде нужно сохранять осторожность в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04», несмотря на победу в первой игре.

«Глядя на последние результаты, мы должны быть очень осторожны. На этой неделе произошло много странных вещей. Они помогают нам осознавать, что нельзя терять концентрацию. Было так много неожиданных результатов. После победы в Манчестере у «ПСЖ» было хорошее преимущество, но все видели, чем всё закончилось.

Лига чемпионов — очень сложный турнир. Здесь нет плохих команд. В длительных соревнованиях, таких как Премьер-лига, можно допускать ошибки, но в Лиге чемпионов этого делать нельзя. Нужно сохранять концентрацию, быть осторожными на стандартах и не забывать о маленьких деталях», — приводит слова Агуэро ESPN.

Напомним, первый матч, состоявшийся в Германии, завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Ответная встреча пройдёт в Англии 12 марта.