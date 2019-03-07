УЕФА открыл расследование в отношении «МС» в связи с возможным нарушением ФФП

УЕФА объявил о начале официального расследования в отношении «Манчестер Сити» в связи с возможным нарушением правил финансового фэйр-плей, сообщает пресс-служба организации.

«Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, которые были недавно обнародованы в различных средствах массовой информации. УЕФА не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу, пока идёт расследование», — говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2018 года Football Leaks представил доказательства финансовых махинаций «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что в случае подтверждения этой информации действующие чемпионы английской Премьер-лиги будут отстранены от участия в еврокубках.

Владельцем «Ман Сити» является шейх Мансур.