Ребров: матчи с «Динамо» всегда получаются боевыми, это дерби

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 10 марта. Начало — в 19:00 мск.

«Это московское дерби. Всегда наши матчи получаются боевыми, на каких бы местах команды ни находились. Нам нужно выигрывать, у нас просто вариантов других практически нет. Можно сказать, что это не то что игра жизни и смерти, но она очень важна в турнирном плане.

Луценко — неприятный, настырный нападающий. Всегда цепляется, бьётся, высокий. Даже когда не получается, такие ребята до последнего будут бороться. В любой момент можно от него что-то ждать. Но для меня всё-таки Панченко — более неприятный форвард. Тот может ещё пробить, причём хорошо", — сказал Ребров в эфире «Матч Премьер».