Ребров: тема чемпионства для «Спартака» ещё не закрыта

Голкипер «Спартака» Артём Ребров перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» заявил, что не вычёркивает «Спартак» из числа претендентов на чемпионский титул РПЛ.

«Мысли у нас самые позитивные, хотим догнать «Зенит». Но нет такого, что каждый день ходим и думаем, как там «Зенит», чего там он. В первую очередь думаем о своей игре, а там будем смотреть. Думаю, всё досягаемо. Тема чемпионства не закрыта. Мы не то что ночами об этом разговариваем, но уверены, что сможем», — сказал Ребров в эфире «Матч Премьер».

Ранее «Зенит» одержал победу в матче 19-го тура РПЛ с «Уфой». «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Спартак» с 29 очками занимает четвёртое место, но москвичи провели на матч меньше.