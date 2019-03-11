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Вратарю «Ливерпуля» порезали лицо в баре

Вратарю «Ливерпуля» порезали лицо в баре
Футбол / Англия

Вратарь «Ливерпуля» Шамаль Джордж подвергся нападению в одном из баров в центре города. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, инцидент произошёл около часа ночи 9 марта. Голкипер и его брат получили порезы лица, после чего вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

«Футбольный клуб „Ливерпуль“ потрясён тем, что Шамаль и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию. Мы предложим Шамалю и его семье любую необходимую им поддержку.

Дело теперь в руках полиции Мерсисайда, и мы ответим на все запросы от них. Мы также призываем всех, у кого есть информация об этом инциденте, сообщить её», — сказал представитель «Ливерпуля».

21-летний Джордж является воспитанником «Ливерпуля», но пока что не провёл ни одного матча за первую команду.

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