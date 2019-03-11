Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Эмполи». 11 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Компани: «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, мы не должны расслабляться

Компани: «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, мы не должны расслабляться
Футбол / Англия

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани считает, что чемпионская гонка в Премьер-лиге будет идти до последнего тура.

«Мы не могли бы просить большего на этом этапе сезона. Я уверен, что „Ливерпуль“ выиграет все оставшиеся матчи до конца сезона в Премьер-лиге. Перед нами стоит сложная задача: впереди тяжёлые матчи с каждым соперником. Мы спокойны, но не расслабляемся», — приводит слова Компани Goal.

После 30 туров «Манчестер Сити», набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Ливерпуль» занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.

30 марта «Манчестер Сити» в рамках перенесённого матча 32-го тура чемпионата Англии в гостях сыграет с «Фулхэмом». «Ливерпуль» следующий матч проведёт 17 марта на выезде с тем же «Фулхэмом».

Клопп: как я могу не уважать Гвардиолу? Мне нравится футбол его команд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент