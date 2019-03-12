Nike стал поставщиком мячей для женских турниров под эгидой УЕФА

Известный производитель спортивных товаров Nike стал официальным поставщиком мячей для женских турниров под эгидой УЕФА. Также фирма стала официальным партнёром кампании Together #WePlayStrong.



Среди женских турниров, для которых Nike будет поставлять мячи, – Лига чемпионов, чемпионат Европы, чемпионаты Европы среди девушек до 19 и до 17 лет, а также чемпионат Европы по футзалу. Договор охватывает срок до окончания финальной стадии женского Евро-2021 в Англии.



«Наличие такого поставщика официальных мячей и партнёра наших турниров и кампаний, в том числе кампании Together #WePlayStrong, является мощным месседжем о том, что отныне о женском футболе будут судить самостоятельно. Одновременно это важная веха в работе по развитию этого сектора за пределами футбольного поля», — сказала глава отдела женского футбола УЕФА Надин Кесслер.



«У Nike и УЕФА схожие амбиции. Мы хотим, чтобы женский футбол реализовал свой огромный потенциал. Турниры УЕФА – это вершина клубного футбола и футбола с участием национальных команд. Посредством нашего уникального нововведения и поддержки женского футбола на всех уровнях мы добьёмся его развития для следующего поколения футболисток», — добавил представитель Nike Берт Хойт.