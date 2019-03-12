«Реал» хочет купить Мане в летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» проявляет интерес к сенегальскому нападающему «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, Мане входит в список приоритетных покупок нового главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Президент «Реала» Флорентино Перес удовлетворил требование Зидана о выделении крупных средств на усиление состава в летнее трансферное окно.

26-летний Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 41,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.