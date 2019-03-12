Юмтити объяснил, зачем пользуется парфюмом перед матчами

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити рассказал, что он перенял привычку пользоваться парфюмом перед матчами и тренировками у бывшего партнёра по «Лиону» Мамаду Диарра.

«Я начал делать это в „Лионе“. Мамаду Диарра как-то приехал потренироваться с резервной командой, за которую тогда выступал я. Диарра пользовался парфюмом. Я спросил его об этом, так как он пользовался духами перед тренировками, хотя во время занятия ты сильно потеешь.

Диарра сказал мне: «Благодаря этим духам я выиграл много титулов с «Реалом». В Мадриде все используют духи на перерыве матчей». С того дня я решил, что тоже буду пользоваться парфюмом. В «Барселоне» я не единственный, кто делает это… Поэтому мы выиграли так много титулов (смеется)", — приводит слова Юмтити Sport.es.