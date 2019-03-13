Роналду — о хет-трике в ворота «Атлетико»: я просто сделал свою работу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0). В этой встрече португалец оформил хет-трик.

«Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться.

Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным. Против «Атлетико» всегда трудно играть, но у нас тоже крепкая команда, что мы и доказали», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.