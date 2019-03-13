Бернардески: «Ювентус» провёл экстраординарный матч, показав характер и веру

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Атлетико» (3:0), который состоялся в Турине.

«Вся команда провела поистине экстраординарный матч, показав характер и веру. Нам нужна была вера в себя, в то, что мы можем это совершить. Было неприятно получить пощечину, и конечно, было бы проще, если бы не 0:2, но мы в любом случае не переставали верить в последние три недели. Мы работали, и каждый день в команде росла вера. В итоге всё так и произошло», — цитирует Бернардески Sky Sport Italia.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.