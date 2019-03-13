Фанаты «Спартака» ответили на слова Мейтина об инцидентах перед игрой с «Динамо»

Объединение фанатов московского «Спартака» «Ультра» в своём сообществе во «ВКонтакте» опубликовали заявление относительно инцидентов перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0), а также обратились к директору по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александру Мейтину.



«Год за годом футбольные власти ни во что не ставят интересы болельщиков, зачастую действуют так, будто желают и вовсе отвадить людей от посещения футбольных матчей. И мы даже не собираемся сегодня говорить о переносах матчей, о закрытии трибун и секторов, о нелепых штрафах клубам, кривом календаре и прочем, ведь речь пойдёт не об этом.



Людей при температуре около нуля градусов заставляли натурально спускать штаны для того, чтобы стюарды имели возможность оценить и ощупать содержимое трусов зрителей! Каково, а? Хотелось бы посмотреть в данной ситуации на господина Мейтина, который имеет наглость давать комментарии, что ничего особенного в этот вечер в Химках не происходило и к нему не поступало такого рода информации.



После матча в ответ на возмущение в интернете господин Мейтин отметил, что все службы стадиона сработали неплохо. Впрочем, ничего другого мы услышать и не ожидали. Также господин Мейтин выступил с информацией, что досмотр был оправдан и в ходе него были обнаружены среди прочего 22 ножа… Серьёзно? 22 ножа? В это может поверить далёкий от футбола человек, которого вы в очередной раз пытаетесь запугать страшными футбольными хулиганами, чтобы оправдать свою бездарную работу со зрителями и получить согласие масс на скорейшее введение «паспортов болельщика».



Только, господин Мейтин, проблемы нашего футбола и проблемы низкой посещаемости не в нас, болельщиках, а в Вас и в Вашей бездарной работе, которая направлена исключительно на то, чтобы портить людям футбольный праздник и заставлять людей чувствовать себя стадом и быдлом, с которым никто не считается», — говорится в заявлении фанатов «Спартака».

Мейтин: в Химках можно было всё организовать, если бы люди приходили заранее