Тренер «Ренна» — о сокращении срока дисквалификации Ляказетта: это многое меняет

Главный тренер «Ренна» Жюльен Штефан в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом» прокомментировал решение УЕФА о сокращении срока дисквалификации нападающего лондонской команды Александра Ляказетта.



«Я был удивлён такому решению. Мы не ожидали этого. Это многое меняет. С Ляказеттом „Арсенал“ станет сильнее и увереннее. У нас осталось 24 часа, чтобы подготовиться к матчу», — приводит слова Штефана Get French Football News.



Напомним, 27-летний французский форвард был дисквалифицирован на три матча в Лиге Европы за удаление в первой игре 1/16 финала турнира с БАТЭ (0:1), в котором он получил красную карточку за удар соперника локтем. Ляказетт пропустил два матча в Лиге Европы — ответную игру с белорусским клубом (3:0) и первую встречу 1/8 финала турнира с «Ренном» (1:3).

УЕФА сократил срок дисквалификации Ляказетту, он сможет сыграть с «Ренном» в ЛЕ