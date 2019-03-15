МИД Украины: иногда футбол печальнее даже нашей политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в социальной сети прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», завершилась со счётом 5:0. Три мяча забил французский нападающий лондонской команды Оливье Жиру.



«Иногда футбол печальнее даже нашей политики. Сегодня именно такой день», – написал Климкин в «Твиттере».

Первая встреча, проходившая в Лондоне, также завершилась крупной победой лондонцев. Тогда «Челси» взял верх над украинским клубом со счётом 3:0. Таким образом, «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этого раунда плей-офф еврокубка состоится сегодня, 15 марта.