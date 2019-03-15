Каррагер: «Ливерпулю» не хватает качественных полузащитников

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что мерсисайдцам не хватает качественных игроков в полузащите. По мнению Каррагера, проблемы в полузащите могут помешать «Ливерпулю» удачно выступить в Лиге чемпионов и выиграть английскую Премьер-лигу.

«Если говорить честно, у «Ливерпуля» нет соответствующей поддержки линии атаки. «Ливерпулю» не хватает креативных полузащитников. Когда «Ливерпуль» забивает голы, как правило, эпизоды решают нападающие. Они взаимодействуют друг с другом, им особо не помогают.

Обычно у топ-клубов полузащитники тоже забивают много мячей. Именно полузащитники могут выигрывать матчи. Но у «Ливерпуля» не так, команда сильно зависит от нападающих. Когда они не демонстрируют огневую мощь, у «Ливерпуля» возникают проблемы», — сказал Каррагер в эфире телеканала Viasat.