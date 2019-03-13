Каррагер: у «Арсенала» худший состав среди топ-6 АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о составе лондонского «Арсенала».

«Я считаю, что у «Арсенала» худшие игроки среди команд, которые входят в первую шестёрку в Премьер-лиге. Судя по составу они должны финишировать на шестом месте, но сейчас „Арсенал“ идёт четвёртым. Я думаю, что это отражение той работы, которую проделывает с командой Эмери.

Игра «Арсенала» более интенсивная, чем та, которую мы видели при Арсене Венгере. Приезжая на «Эмирейтс» в последние четыре года, я действительно такого не видел", — приводит слова Каррагера Squawka.

После 30 туров «Арсенал», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От третьего места, которое занимает «Тоттенхэм Хотспур», «канониры» отстают всего на одно очко.