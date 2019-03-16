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Джикия: очень жду Джано в «Спартаке» летом

Джикия: очень жду Джано в «Спартаке» летом
Футбол / РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что ждёт возвращения полузащитника Джано Ананидзе в московский клуб. Напомним, Ананидзе выступает на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

«Обсуждали с Джано прошедший тур РПЛ. И матч «Крыльев», и нашу игру. Мы с ним сейчас находимся «по разные стороны», но футбол-то один. Так что нам есть что обсудить. Как говорится, общались по работе.

Шучу меньше в интервью после ухода Джано и Самедова? Просто, когда они ушли, у меня перестали брать интервью. Забыли. Наверное, вы подумали, что я тоже ушёл. Понятное дело, с Александром немного другая ситуация. Но Джано я очень жду в «Спартаке» летом», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

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