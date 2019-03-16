Венгер: «Арсенал» — отличная команда, «Наполи» будет сложно пройти дальше в ЛЕ

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что «Наполи» будет трудно обыграть лондонцев и выйти в полуфинал Лиги Европы.



«Буду болеть за „Арсенал“ во время матчей с „Наполи“, как и в любой другой игре. Мне не нужно давать Эмери никаких советов. Мне нравится Анчелотти — один из величайших тренеров всех времён, настоящий маэстро в вопросах работы с командой. При этом хочу отметить, что „Арсенал“ — отличная команда. „Наполи“ будет очень сложно пройти в следующий раунд», — приводит слова Венгера Il Mattino.



Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Наполи» состоится 11 апреля в Лондоне. Ответная встреча команд пройдёт 18 апреля в Неаполе. В 1/8 финала соревнования «Арсенал» обыграл «Ренн», а «Наполи» переиграл «Ред Булл Зальцбург».

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