Милнер: Клопп просил выйти и успокоить игру, а я подставил ван Дейка

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1). Напомним, Милнер принёс победу мерсисайдцам, реализовав пенальти на 81-й минуте встречи.



«Тренер сказал мне идти и успокоить игру. А первое, что сделал, — это подставил ван Дейка под давление, которое его сковало. Это было не лучшее начало. Важно было забить гол. Всегда следует опираться на то, что вы тренируете, быть спокойным и делать своё дело до конца», — приводит слова Милнера BBC.



В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 31 марта. «Фулхэму» предстоит домашняя игра с «Манчестер Сити», которая пройдёт 30 марта.

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ