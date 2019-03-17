Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
Футбол / Англия

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.

Счёт на 26-й минуте открыл Садио Мане, которому ассистировал Роберто Фирмино. Во втором тайме равновесие восстановил Райан Бабель. Победу мерсисайдцам принёс Джеймс Милнер, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Благодаря победе «Ливерпуль», набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Фулхэм» (17) остался в зоне вылета на 19-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 31 марта. «Фулхэму» предстоит домашняя игра с «Манчестер Сити», которая пройдёт 30 марта.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Фулхэм
Лондон
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Мане – 26, 1:1 – Бабель – 74, 1:2 – Милнер – 81 (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент