«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.

Счёт на 26-й минуте открыл Садио Мане, которому ассистировал Роберто Фирмино. Во втором тайме равновесие восстановил Райан Бабель. Победу мерсисайдцам принёс Джеймс Милнер, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Благодаря победе «Ливерпуль», набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Фулхэм» (17) остался в зоне вылета на 19-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 31 марта. «Фулхэму» предстоит домашняя игра с «Манчестер Сити», которая пройдёт 30 марта.