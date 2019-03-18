Жирков извинился за инцидент с Глушенковым

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков принёс извинения за свой конфликт с хавбеком московского «Спартака» Максимом Глушенковым.

«Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!» — написал Жирков в своём «инстаграме».

Напомним, что во втором тайме матча «Спартак» — «Зенит» (1:1) Глушенков наступил на ногу Жиркову, после чего хавбек петербургского клуба ударил по мячу и попал в спину футболиста красно-белых.

35-летний Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Жиркова с «Зенитом» действует до лета 2019 года.