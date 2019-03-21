Английская футболистка, обвинённая в расизме, объявила об уходе из футбола

Английская футболистка Софи Джонс, которую обвинили в расизме, объявила об уходе из футбола. Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Джонс, выступавшую за «Шеффилд Юнайтед», на пять матчей. Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Рене Гектор утверждала, что Джонс во время матча чемпионата Англии сымитировала крик обезьяны.

Джонс не признала свою вину. После вынесения решения спортсменка заявила, что больше не может играть под эгидой FA. Футболистка назвала слушания «клоунадой»

«Я хочу подчеркнуть, что не оскорбляла никого, не проявляла расизма ни в какой форме. И я буду отстаивать это. Я не признаю вину.

Мне сложно понять, почему FA выносит вердикт, основываясь на показаниях двух человек, а не на доказательствах, которые были зафиксированы.

Комиссия FA получила показания ещё 10 свидетелей, включая игроков «Тоттенхэма» и судей. Все они утверждают, что не слышали никаких проявлений расизма и комментариев. Об этом же свидетельствуют и видеодоказательства. Но все представленные материалы были проигнорированы», — цитирует Джонс The Independent.

Ранее стало известно, что «Шеффилд» и Джонс разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.