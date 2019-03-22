Альба: у меня всегда были хорошие отношения с Луисом Энрике

Защитник «Барселоны» Жоржи Альба рассказал, что у него никогда не было конфликта с главным тренером сборной Испании Луисом Энрике.

Напомним, что сразу после назначения Энрике некоторое время не вызывал Альбу в сборную, но затем футболист появился в национальной команде.

«У нас были хорошие отношения как в „Барселоне“, так и сейчас. Энрике имеет собственное мнение по поводу каждого игрока, и для меня это не является проблемой. Ходило много слухов от людей, которые не имели к этому отношения.

Я всегда ладил с ним и его тренерским штабом. Он является очень требовательным человеком, как по отношению к игрокам, так и к самому себе», — приводит слова Альбы Sportyou.

30-летний Альба выступает за сборную Испании с 2011 года, провёл за неё 67 матчей и забил восемь голов.